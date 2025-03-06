تعيين «ألكسندر دارتشييف» سفير روسي لدى أمريكا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين “ألكسندر دارتشييف” سفيرا لدولة روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في المرسوم: “تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبا دائما لروسيا لدى منظمة الدول الأمريكية في واشنطن والولايات المتحدة الأمرسكية”.

وكان دارتشييف، “شغل سابقا منصب مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية”.

وفي نهاية فبراير الماضي، كشفت وزارة الخارجية الروسية، عن “تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن “وفدي روسيا والولايات المتحدة اتفقا خلال اللقاء في إسطنبول على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية”.

يشار إلى أن “السفير الروسي السابق أنطونوف، غادر منصبه في أكتوبر من العام الماضي، بسبب انتهاء مدة عمله هناك”.