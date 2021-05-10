تعيين السفير «نورلاند» مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرها ريتشارد نورلاند سيعمل أيضًا مبعوثا خاص إلى ليبيا إضافة إلى مهمّته رئيس للبعثة الدبلوماسية فيها.

وأفاد بيان للخارجية الأمريكية نقلته سفارتها في طرابلس عبر صفحتها الرسمية، بأن السفير نورلاند ومن خلال دوره كمبعوث خاص للولايات المتحدة، سيقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الدعم الدولي لإيجاد حلّ سياسي وشامل ومتفاوض عليه يقوده الليبيون، وتيسّره الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية أن نورلاند دبلوماسي عريق في السلك الدبلوماسي وكان سفيرا ثلاث مرات، وهو يشغل منصب رئيس البعثة الأمريكية الدبلوماسية في مكتب ليبيا الخارجي في تونس منذ أغسطس 2019.

وقال بيان الخارجية الامريكية إن إضافة دور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى مسؤوليات السفير نورلاند كرئيس بعثة مؤشّر على الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة للتواصل الدبلوماسي المُركّز على مستوى عالٍ لدعم العملية السياسية الليبية التي ستبلغ ذروتها في الانتخابات التي ستجري في 24 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنه سيعمل عن كثب مع شركائنا الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وضمان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

كما سيعمل السفير نورلاند عن كثب مع الزملاء من شتى الوكالات في واشنطن والمجتمع المدني والشركاء في المجال الإنساني لتعزيز دور الولايات المتحدة في دعم الشعب الليبي بنشاط في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار في بلدهم كما سيُبقي المبعوث الأمريكي الخاص الكونغرس على اطلاع وثيق بجهودنا.

وهنأت وزارة الخارجية في بيانها السفير نورلاند على دوره الجديد والموسّع في قيادة الجهود الأمريكية في ليبيا وعلى الصعيد الدولي لدعم حلّ سياسي للصراع الليبي.