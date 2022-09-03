تعيين السنغالي «عبد الله باتيلي» مبعوثاً أممياً لليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، تعيين عبد الله باتيلي من السنغال ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً ليان كوبيش من سلوفاكيا الذي شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك بحسب ما أفاد بيان صحفي لمكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن باتيلي يُثري هذا المنصب بخبرة تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، وفي أحدث مهامه مع الأمم المتحدة، عمل في عام 2021 كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسبق وأن شغل باتيلي منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (2013-2014)، وكممثل خاص لوسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الغابون (2014-2016)، وفي عام 2018، تم تعيينه مستشاراً خاصاً للأمين العام بشأن مدغشقر وفي عام 2019 عمل خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا.

وشغل باتيلي مناصب وزارية مختلفة في الحكومة السنغالية، منها على وجه الخصوص منصب وزير أول في مكتب الرئيس مسؤولاً عن الشؤون الأفريقية (2012-2013)، ووزير الطاقة والموارد المائية (2000-2001) ووزير البيئة وحماية الطبيعة (1993-1998)، وبعد انتخابه لعضوية الجمعية الوطنية السنغالية في عام 1998، شغل منصب نائب رئيس الجمعية من عام 2001 إلى عام 2006. كما تم انتخابه عضواً في المجموعة الاقتصادية لبرلمان دول غرب إفريقيا (2002-2006).

وبعد أن درّس التاريخ لأكثر من 30 عاماً في جامعة الشيخ أنتا ديوب في السنغال، حاضر أيضاً في العديد من الجامعات حول العالم، ويحمل باتيلي شهادة دكتوراه فلسفة في التاريخ من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة فضلاً عن دكتوراه من جامعة الشيخ أنتا ديوب. ويجيد السيد باتيلي الإنجليزية والفرنسية والسونينكي والولوف.