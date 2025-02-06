تعيين زعيم روحي جديد لـ«طائفة الإسماعيليين» حول العالم

أعلنت شبكة آغا خان للتنمية، تعيين الأمير رحيم الحسيني الزعيم الروحي الخمسين لحوالي 15 مليونا من المسلمين الإسماعيليين النزاريين حول العالم بعد الكشف عن وصية والده الآغا خان الرابع.

وأصدرت الشبكة بيانا نشرته في حسابها على منصة “إكس”: “تم اليوم تعيين الأمير رحيم الحسيني آغا خان الخامس الإمام الخمسين للطائفة الإسماعيلية، وذلك بعد فتح وصية والده الراحل الأمير كريم الحسيني آغا خان الرابع، الذي توفي في لشبونة، البرتغال، أمس عن عمر ناهز 88 عاما”.

وكانت الشبكة قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء وفاة الآغا خان الرابع، الأمير شاه كريم الحسيني في لشبونة.

وبحسب التقليد الإسماعيلي، يتم تحديد الإمام القادم عبر وصية سرية تُقرأ بحضور العائلة وكبار رجال الدين.

وبصفته زعيما لطائفة يصل تعدادها إلى نحو 15 مليون نسمة حول العالم، كان الآغا خان شخصية تحظى بتقدير دولي واسع. منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب “صاحب السمو” في عام 1957، واحتفظ بعلاقات وثيقة مع كبار قادة العالم، ومن بينهم الملك تشارلز الثالث، الذي عبّر عن حزنه العميق لفقدان صديقه.

ونعاه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤكدا أنه “كان رمزا للسلام والتسامح في عالم يعاني من نقص في التعاطف والتآخي”

ووصفه رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بـ”الرجل ذي الرؤية الذي كرّس حياته لخدمة الفقراء والمحرومين”.

الأمير رحيم الحسيني

وُلِد الأمير رحيم في 12 أكتوبر 1971، وهو الابن الأكبر للأمير الراحل كريم آغا خان وزوجته الأولى الأميرة سليمة، ولديه ولدان، الأمير عرفان والأمير سنان.

تلقى الأمير رحيم تعليمه في أكاديمية فيليبس أندوفر وتخرج في عام 1995 من جامعة براون بدرجة بكالوريوس في الأدب المقارن.

وهو عضو في مجالس العديد من وكالات شبكة الآغا خان للتنمية، ويتابع عن كثب عمل معهد الدراسات الإسماعيلية ومؤسسات الحوكمة الاجتماعية للمجتمع الإسماعيلي.

Prince Rahim Al-Hussaini Aga Khan V was today named the 50th hereditary Imam (spiritual leader) of the Shia Ismaili Muslims, following the unsealing of the Will of his late father, Prince Karim Al-Hussaini Aga Khan IV, who died in Lisbon, Portugal yesterday, aged 88.



Prince… pic.twitter.com/NXmffq5LrB — Aga Khan Development Network (@akdn) February 5, 2025