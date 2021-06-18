تعيين «غويتيرش» أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية جديدة

عينت الجمعة العامة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها خمس سنوات إضافية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أيد مجلس الأمن الدولي، استمرار أنطونيو غويتيرش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ولاية ثانية، وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى تستمر 5 سنوات اعتبارا من الأول من يناير عام 2022.

ومن المقرر أن تبدأ ولاية أنطونيو غوتيريش الثانية في 1 يناير 2022.

وتولى غويتيرش المنصب بعد بان كيمون في يناير 2017 قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.