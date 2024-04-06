تعيين قائد جديد لفرقة العمل المعنية بمراقبة «حظر دخول السلاح»

قررت قيادة العملية الأمنية الأوروبية “إيريني”، المعنية بمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا عبر البحر المتوسط، تعيين الأدميرال الإيطالي أرماندو سيمي، قائد فرقة العمل (464) متعددة الجنسيات، خلفا لسابقه العميد البحري كونستانتينوس باكالاكوس، في البحرية اليونانية، الذي كان قائد القوة في الأشهر الستة الماضية.

وكشفت “إيريني”، عن إحصائيات عملياتها خلال الفترة السابقة، مؤكدة أنها فتحت (13.844) تحقيقا على السفن التجارية العابرة، ونفذت (603) زيارة ودية على متن السفينة، بالاضافة إلى (27) عملية تفتيش مادي للسفن المشتبه فيها.

وأكدت أنها تابعت حركات جوية موجهة من وإلى ليبيا بإجمالي (1388) رحلة جوية، مرجحة تورطها في أنشطة غير مشروعة، مضيفة أن مهام إيريني تشمل مراقبة تهريب البشر، والاتجار بالنفط، في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.

وأضافت أن من أهم ما صادرته عملية” إيريني” الأوروبية في مناسبات مختلفة، (150) مركبة موجهة إلى ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وسُلمت (105) من تلك المركبات المدرعة المعدلة للاستخدام العسكري من الاتحاد الأوروبي إلى غانا في نهاية أكتوبر 2023.