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تعيين قائم بأعمال جديد في السفارة البريطانية لدى ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 سبتمبر 2019 - 13:06
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عينت وزارة الخارجية البريطانية نيكولاس هوبتن في منصب القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر:

يُسعدنا أن نُرحب بتعيين السيد، نيكولاس هوبتن، القائم بالأعمال الجديد في السفارة البريطانية في ليبيا.

كما أكدت السفارة على التزام بريطانيا بدعم خُطة عمل البعثة الأُممية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

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