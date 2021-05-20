تعيين قنصل إيطالي جديد في بنغازي

أعنت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الأربعاء، عن تعيين قنصل جديد لها في بنغازي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال إحاطة أمام مجلس النواب بشأن ليبيا، حيث أفاد بأن الدبلوماسي كارلو باتوري نُصّب قنصلاً في مدينة بنغازي شرقي ليبيا وأن سيباشر مهامه 26 مايو الجاري.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن دي مايو قوله: “بدأت أيضًا الإجراءات الخاصة بإعادة فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس”.

ونوه الوزير الإيطالي أيضا إلى شروع خارجية بلاده في إعادة التنشيط التدريجي للمعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن دي مايو قوله، إن أولويتهم في ليبيا حماية مصالحهم الاقتصادية والأمنية وبما يستجيب في الوقت نفسه للتوقعات الليبية بوجود ثابت ومتزايد لإيطاليا في ليبيا، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وأشار دي مايو إلى أن اجتماعا وزاريا حول ليبيا على غرار مؤتمر برلين، سيعقد في 23 يونيو المقبل، وأن ألمانيا دعت إليه بناءً على طلب من إيطاليا.