تعيين منسقة أممية للإغاثة في غزة

أعلنت الأمم المتحدة تعيين، منسقة أممية، للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية.

ونقلت رويترز عن المنظمة الدولية قولها في بيان إن “الهولندية سيغريد كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة” موضحة أنها ستبدأ عملها في الثامن من يناير القادم.

وأوضحت المنظمة الأممية أن (كاغ) ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة، كما أنها ستنشئ “آلية” لتسريع وصول المساعدات عبر دول غير منخرطة في الصراع.

وسبق أن ترأست كاغ وهي دبلوماسية مخضرمة في الأمم المتحدة، فريقا دوليا من خبراء الأسلحة المكلفين بالإشراف على التخلص من المخزون الكيميائي السوري،

وأعلنت أنها ستترك الحكومة بسبب البيئة “السامة” المتزايدة للسياسيين في هولندا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مكتوب “نتطلع إلى التنسيق الوثيق مع السيدة كاغ ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن الجهود المبذولة لتسريع وتبسيط إيصال الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة”.

ويدعو القرار الدولي الآنف الذكر إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية”.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، بعد مقتل لأكثر من 20 ألف فلسطيني و جرح عشرات الآلاف في هجوم عنيف بري بحري وجوي تشنه إسرائيلي على قطاع غزة من حوالي ثلاثة أشهر.