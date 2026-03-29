تعيين «نبيل فهمي» أميناً عاماً للجامعة العربية

وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع، اليوم الأحد 29 مارس 2026، على تعيين الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، ليخلف بذلك الأمين العام الحالي، أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو المقبل.

وجاءت الموافقة على تعيين نبيل فهمي بناءً على طلب رسمي تقدمت به جمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس ثقة الدول العربية في خبرته الطويلة ودوره البارز في صياغة السياسة الخارجية المصرية وتعزيز التعاون العربي المشترك.

ويعد نبيل فهمي من أبرز الدبلوماسيين المصريين والعرب، حيث شغل منصب وزير الخارجية المصري خلال الفترة من 2013 إلى 2014 في مرحلة انتقالية دقيقة، وتميزت تلك الفترة بتحديات إقليمية ودولية هامة.

كما شغل منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2008، إضافة إلى عمله في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، مما أكسبه خبرة واسعة في العلاقات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف.

إلى جانب عمله الدبلوماسي، يشتهر نبيل فهمي بنشاطه الأكاديمي، إذ يُعرف بكونه أستاذاً في العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ساهم في إعداد أجيال من الخبراء والدبلوماسيين، وارتبط اسمه بالبحث والتحليل السياسي للأزمات الإقليمية والدولية.

ويأتي تعيين نبيل فهمي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات أمنية وسياسية معقدة، مع استمرار الجهود العربية لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التضامن الإقليمي، ومواجهة الانتهاكات التي تمس سيادة ووحدة الدول العربية.

ومن المتوقع أن يقود الأمين العام الجديد ملفات مهمة تشمل تعزيز دور الجامعة العربية في الوساطة لحل النزاعات، دعم التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول العربية، وتعزيز الدور العربي في المنظمات الدولية، بما يسهم في حماية مصالح المنطقة العربية في الساحة العالمية.

ويعتبر هذا التعيين خطوة استراتيجية لتعزيز الخبرة العربية في القيادة الدبلوماسية للجامعة، وتأكيداً على قدرة الدول العربية على اختيار قيادات بارزة لإدارة المؤسسات الإقليمية المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.