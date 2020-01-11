تعيين «هيثم بن طارق» سلطاناً لعُمان خلفاً للراحل «قابوس بن سعيد»

أعلنت سلطنة عمان، السبت، عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد، خلفا للراحل قابوس بن سعيد، بموجب النظام الأساسي للدولة.

جاء ذلك بعد أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء يوم الجمعة.

وأعلنت وسائل الإعلام العمانية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح السبت، وفاة السلطان قابوس، عن عمر ناهز 79 عاما.

وقد أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.

هذا وتعهد هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الجديد، السبت، بمواصلة السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

ودعا السلطان هيثم في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إلى بذل جهود لتنمية البلد المنتج للنفط والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة، وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة، إن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطانا للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد”.