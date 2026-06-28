تعيين يثير الجدل.. ترمب يختار «رجل السجون» لقيادة أخطر جهاز هجرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين لانس شروير، وهو شرطي سابق في ولاية أوكلاهوما وعنصر سابق في مشاة البحرية الأميركية، رئيساً لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، في خطوة تأتي وسط انتقادات متصاعدة لسياسات الجهاز المتعلقة بتوقيف المهاجرين وترحيلهم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشال”، إنه يسرّه تعيين شروير على رأس الجهاز، مشيراً إلى أنه يمتلك “عقوداً من الخبرة في سجن أسوأ المجرمين”، وفق تعبيره.

ويشغل شروير حالياً منصب مستشار لدى وزير الداخلية، ومن المقرر أن يخلف تود لايونز الذي تولى الإدارة بالوكالة منذ مارس 2025، قبل أن يغادر منصبه في مايو 2026، وذلك عقب تغييرات سابقة طالت قيادة وزارة الداخلية.

من جانبه، رحّب وزير الداخلية ماركوين مولين بالتعيين عبر منصة “إكس”، قائلاً إن شروير “سيؤدي دوراً أساسياً في مساعدة الرئيس على استهداف المهاجرين غير النظاميين وتوقيفهم وترحيلهم”.

وبحسب الإجراءات الأميركية، يتطلب تعيين رئيس دائم لوكالة الهجرة والجمارك مصادقة مجلس الشيوخ، إلا أن الجهاز شهد خلال السنوات الماضية تعيينات بالوكالة بشكل متكرر منذ عام 2017، وفق ما أشار إليه مسؤولون أميركيون.

ويأتي هذا التعيين في وقت تتولى فيه إدارة الهجرة والجمارك تنفيذ سياسة الهجرة الصارمة التي تتبناها الإدارة الأميركية، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بشأن أساليب التوقيف والترحيل التي يعتبرها منتقدون مثيرة للجدل.

هذا وتعد إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) إحدى أبرز الأجهزة الفيدرالية المعنية بتنفيذ قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة جدلاً سياسياً وقانونياً متصاعداً بشأن أساليب عملها، خاصة في ملفات الترحيل والاحتجاز.

ويأتي تعيين قيادات جديدة ضمن سياق توجهات سياسية أوسع لإعادة تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية، وهو ملف يشكل محوراً رئيسياً في الجدل السياسي الأميركي بين مؤيدين لتشديد الإجراءات ومعارضين لها.