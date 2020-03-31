عربي ودولي

«تغريدة» برلمانية أمريكية تهاجم ترامب: انت أحمق غير كفء.. تصرف كرئيس

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 09:33
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عربي ودولي
ترامب توقف عن تهنئة نفسه [اليوم السابع]

غردة البرلمانية ماكسين ووترز (ديمقراطية من كاليفورنيا)، عبر صحتها الرسمية في سلسلة من التغريدات على تويتر وهاجمت عبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب طريقة استجابة إدارته على جائحة فيروس كورونا، واصفة أياه بأنه “أحمق غير كفء”، وطلبت منه التوقف عن تهنئة نفسه. كما ورد على موقع القدس العربي.

وقالت ووترز:” ترامب، بما انك دمرت وحدة البيت الأبيض المصممة للتخطيط للأوبئة مثل كوفيد- 19، فأنت بحاجة إلى التوقف عن الازدواجية والحصول على كل شئ مطلوب لحماية عمال المستشفيات الذين يحاولون انقاذ الأرواح.

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وأضافت في أول سلسلة من التغريدات التي تهاجم ترامب:” تصرف كرئيس”.

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