تغريدة غامضة من «فينيسيوس» بعد سقوط «السيتي» أمام «ريال مدريد»

قام الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بالرد على جماهير مانشستر سيتي عقب تأهل النادي “الملكي” إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونجح الريال في العبور لدور الـ16 من دوري الأبطال بالفوز أمس الأربعاء أمام السيتيزنز بنتيجة (3-1)، على ملعب “سانتياغو برنابيو” في إياب الملحق المؤهل للدور المذكور، بعدما فاز ذهابا أيضا على استاد الاتحاد في مانشستر بثلاثية مقابل هدفين.

وبعد نهاية اللقاء مباشرة، توجه فينيسيوس إلى غرفة الملابس، وأخذ هاتفه وبدأ في الرد والسخرية من جماهير مانشستر سيتي، حيث نشر تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” تحتوي على ثلاث كلمات:”حسنا، حسنا، حسنا”، إلى جانب رمز تعبيري يشير إلى البكاء.

وهو ما ربطه المشجعون بجماهير مانشستر سيتي، معتبرين أنه يرد بذلك على اللافتة التي ظهرت خلال المباراتين.

إذ قررت جماهير السيتي السخرية قبل المواجهتين، ففي الذهاب قاموا برفع لافتة تحمل صورة نجمهم رودري وهو يقبل الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي متفوقا على فينيسيوس، مع عبارة “توقف عن البكاء بحرقة”، في رسالة فُهمت في البداية أنها لفيني، لكن تبين بعد ذلك أنها موجهة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، بعد مقاطعته لحفل “فرانس فوتبول” بعد علمه بخسارة لاعبه.

لكن هذا لا ينفي كم الهتافات ضد فيني التي تعرض لها أثناء المباراة وقتها في ملعب الاتحاد، ومنها الساخرة من خسارته للكرة الذهبية.

من المقرر أن تجرى قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، غدا الجمعة، بعد نهاية منافسات الملحق رسميا أمس الأربعاء.

وينتظر أن يتعرف الريال على منافسه، بين أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن.

Okay okay okay!!!!!!! 😭 — Vini Jr. (@vinijr) February 19, 2025