تغييرات جذرية بـ«كرة القدم».. الفيفا يقر قواعد تحكيمية جديدة

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مجموعة من التعديلات التحكيمية الجديدة في قوانين اللعبة، على أن يبدأ تطبيقها خلال بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التغييرات التنظيمية في تاريخ اللعبة الحديث.

وبحسب ما أعلن “الفيفا”، تتضمن التعديلات الجديدة إجراءات صارمة تتعلق بسلوك اللاعبين داخل أرض الملعب، إلى جانب توسيع استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، وتسريع نسق اللعب بشكل ملحوظ عبر قواعد زمنية محددة.

ومن بين أبرز القواعد الجديدة، تشديد العقوبة على أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء التحدث مع لاعب منافس خلال مشادة داخل الملعب، حيث يحق للحكم إشهار البطاقة الحمراء في حال اعتبر التصرف سلوكا غير رياضي أو عدائيا.

كما تشمل التعديلات منح الحكم صلاحية طرد اللاعب الذي يغادر أرض الملعب بشكل غاضب احتجاجا على قرار تحكيمي، في خطوة تهدف إلى ضبط الانفعالات داخل المباريات وتقليل الاعتراضات الحادة.

وفي إطار تسريع إيقاع اللعب، اعتمد “الفيفا” نظام العد التنازلي لمدة خمس ثوان لتنفيذ ضربات المرمى ورميات التماس، بحيث تُحتسب ركلة ركنية للفريق المنافس في حال عدم التنفيذ خلال المدة المحددة بالنسبة لضربات المرمى، فيما تُمنح رمية التماس للفريق الخصم في حال تجاوز الزمن المسموح.

كما أُلزم اللاعبون المستبدلون بمغادرة أرض الملعب خلال مدة لا تتجاوز عشر ثوان، باستثناء حالات الإصابة أو الظروف الأمنية، في خطوة تهدف إلى منع إهدار الوقت.

وشملت التعديلات أيضا توسيع نطاق عمل تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، بحيث يمكنها مراجعة حالات الطرد الناتجة عن الإنذار الثاني غير الصحيح، أو في حال الخطأ في تحديد هوية اللاعب، إضافة إلى مراجعة القرارات المتعلقة بمنح الركلات الركنية بشكل خاطئ.

كما أقر “الفيفا” إمكانية مراجعة أي خطأ يرتكبه الفريق المهاجم قبل تنفيذ ركلة حرة أو ركنية إذا أسفرت الهجمة عن هدف أو ركلة جزاء أو عقوبة تأديبية، في إطار تعزيز العدالة التحكيمية داخل المباريات.

وتأتي هذه التعديلات في وقت يستعد فيه العالم لبطولة كأس العالم 2026، وسط توقعات بأن تُحدث هذه القواعد الجديدة تغييرات واضحة في أسلوب اللعب، وسلوك اللاعبين، وسرعة اتخاذ القرارات داخل المستطيل الأخضر.