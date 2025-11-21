تغييرات مرورية في طرابلس مع انطلاق «الماراثون الثامن»

أعلن مكتب شؤون المرور إغلاقًا يمتد لمسافة تربط بين جزيرتي سوق الثلاثاء ومعيتيقة، وذلك اعتبارًا من الساعة 07:00 صباحًا يوم السبت، تزامنًا مع إقامة النسخة الثامنة من نصف ماراثون طرابلس.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، يعكس الإجراء توجهًا متصاعدًا في المدينة نحو دعم الفعاليات الرياضية الكبرى، في حين يدعو المكتب السائقين إلى اعتماد طرق بديلة والالتزام بتعليمات نحو عشرات الدوريات المنتشرة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

ويأتي إغلاق طريق الشط ضمن الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الجهات الأمنية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى، ويُعد نصف ماراثون طرابلس من أبرز الأنشطة السنوية التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، ما يستدعي ترتيبات مرورية لضمان سلامة العدّائين والمواطنين وتسهيل الحركة داخل العاصمة.

وانطلقت أولى نسخ نصف ماراثون طرابلس قبل ثمانية أعوام بهدف تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وتشجيع المشاركة الشعبية، وتحوّل الحدث إلى فعالية ثابتة تستقطب متسابقين من داخل المدينة وخارجها