تغييرات واسعة بـ«قيادات الأمن» في مصر

أجرت وزارة الداخلية المصرية حركة تنقلات موسعة شملت عددًا من القيادات الأمنية الكبرى في مديريات الأمن والقطاعات الشرطية المختلفة، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات وتعزيز منظومة العمل الأمني في البلاد.

وشملت الحركة تعيين عدد من القيادات لتولي مسؤولية مديريات أمن رئيسية في المحافظات المصرية، حيث جرى تعيين اللواء حاتم حسن مديرًا لأمن الجيزة، واللواء حاتم الحداد مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء أشرف عبدالملك مديرًا لأمن سوهاج، واللواء أحمد عزت مديرًا لأمن المنيا.

كما تضمنت الحركة تعيين اللواء وليد الشبراوي مديرًا لأمن القليوبية، واللواء شريف عبدالموجود مديرًا لأمن الفيوم، ضمن خطة إعادة توزيع القيادات بما يتناسب مع طبيعة العمل الأمني واحتياجات كل محافظة.

وشملت التغييرات عددًا من القطاعات الأمنية المتخصصة، إذ جرى تعيين اللواء أحمد خلف مديرًا للإدارة العامة لشرطة السياحة، فيما تولى اللواء علاء فتحي منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

كما شهدت الحركة تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، إضافة إلى تعيين اللواء هاني شعراوي نائبًا لمدير أمن الجيزة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن حركة التنقلات السنوية التي تجريها وزارة الداخلية المصرية لإعادة تقييم أداء القيادات الأمنية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتراكمة، إلى جانب الدفع بقيادات جديدة تمتلك القدرة على إدارة الملفات الأمنية المختلفة.

وتهدف الحركة إلى دعم أداء مديريات الأمن والقطاعات الشرطية، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة، وتعزيز جهود مكافحة الجريمة، وتحقيق الانضباط الأمني في مختلف المحافظات.

وتعتمد وزارة الداخلية المصرية على حركة التنقلات السنوية كإحدى أدوات تطوير العمل الشرطي، من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ على الخبرات القيادية ومنح الفرصة لكفاءات جديدة لتولي مواقع المسؤولية، بما يدعم استمرار تطوير المنظومة الأمنية.

وتعد مديريات الأمن في المحافظات من أبرز ركائز العمل الشرطي، إذ تضطلع بمهام حفظ الأمن العام، ومواجهة الجريمة، وتنظيم الخدمات الأمنية، والتعامل مع الملفات المرتبطة بأوضاع كل محافظة.