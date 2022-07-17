تغيير «صنع الله» ليست صفة سياسية.. «الدبيبة»: لا أحد يزايد على وطنية مجلس الوزراء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن قرار تغيير مجلس الإدارة ليس صفقة سياسية و إنما أتى بتوافق وتشاور بين مختلف الأطراف السياسية ودون أي تدخل خارجي.

وأشار الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المكلف محمد الحويج ورئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن حكومته أغلقت الطريق أمام كل “المتآمرين من الأحزاب”، مطالبا الشركات الدولية العاملة في ليبيا حاليا بالانفتاح على عقد شراكات مع الشركات الليبية.

ودعا الدبيبة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق بالاستمرار في العمل بالمؤسسة وفقا لرغباتهم .