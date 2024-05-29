تغيّرات المناخ تتسبب بموجات حرّ شديدة في العالم!

أصدر مركز المناخ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقريرا حول تأثيرات تغيّر المناخ في كل أنحاء العالم خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وحدد التقرير، “عدد أيام الحر “الإضافية” بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن البشرية، في الفترة ما بين 15 مايو 2023 و15 مايو 2024″.

وخلص التقرير، “إلى أنه في المتوسط في كل أنحاء العالم، شهد 26 يومًا درجات حرارة قصوى ازدادت شدتها بسبب تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري، وصنفت على أنها أيام حارة “إضافية”.

وحدد التقرير، “الأيام التي شهدت فيها مناطق درجات حرارة أعلى بنسبة 90 بالمئة من تلك المسجلة خلال الفترة بين 1991-2020، كما سجّلت 76 موجة حر شديد في 90 دولة مختلفة، في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية”.

وبحسب التقرير، “تقع البلدان الخمسة الأكثر تضرراً في أميركا اللاتينية إذ شهدت سورينام 182 يوماً من الحرارة الشديدة بدل 24 يوماً كانت متوقعة، والإكوادور (180 يوماً بدلاً من 10)، وغيانا (174 بدلا من 33)، والسلفادور (163 بدلا من 15)، وبنما (149 بدلا من 12)”.

يذكر أنه شاركت في إعداد التقرير الشبكة العلمية “وورلد ويزير أتريبيوشن” World Weather Attribution ومنظمة “كلايمت سنترال”.

وخلال العام الماضي، “عانت الغالبية العظمى من سكان العالم من موجات حر، حيث تعرض 6,3 مليار شخص، أو حوالي 78 بالمئة من البشرية، لما لا يقل عن 31 يومًا من الحرارة الشديدة”.

في السياق، يعاني سكان شمالي الهند من موجة حارة مستمرة منذ أسابيع، أجبرت المدارس على تعليق الدراسة، وأبلغ بعض أجزاء ولاية راجاستان عن وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية يوم الاثنين الماضي، وشهدت ولايتا البنجاب وهاريانا أيضا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت في بعض مناطق العاصمة نيودلهي 48 درجة مئوية يوم الثلاثاء.