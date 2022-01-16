تفاؤل يسود«ويليامز» بإجراء انتخابات قبل يونيو القادم

أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات الليبية قبل يونيو القادم، مشيدة بجهود تركيا في جمع شمل الليبيين.

وقالت ويليامز في حديث مع وكالة الأناضول، إنّ الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد، وأنّ مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفّرت مظلة دولية، ساهمت في الجمع بين الليبيين.

وذكرت ويليامز أنّ الأمم المتحدة هي الفاعل الأكثر نزاهة، في هذه العملية السياسية التي تمكنت من الجمع بين الأطراف الليبية تحت سقف واحد.

وأضافت ويليامز أنّه من المتوقع أن تقدّم لجنة خارطة الطريق المشكلة من ممجلس النواب تقريرها، إضافة إلى حزمة من التوصيات للمجلس في ٢٥ يناير الجاري.

وأوضحت ويليامز أنّه لا توجد وجهة نظر واحدة سائدة في الشارع الليبي حول شكل المرحلة القادمة، مشيرة إلى أنّ الأمم المتحدة تشارك في هذه العملية السياسية وتتفهّم التعقيدات المرتبطة بكل رأي من الآراء المطروحة.

وبيّنت ويليامز أنّ ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيًا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وتأمين حدود البلاد، معتبرة أنّ أفضل طريقة لحدوث ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع.