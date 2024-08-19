تفادي التصعيد وتخفيف التوتر.. أهم محاور لقاء «اللافي» و«خوري»

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مساء الأحد، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث المستجدات الأخيرة بهدف تفادي التصعيد وتخفيف التوتر بين الأطراف المختلفة، من خلال العمل على وضع مشروع سياسي محكم، يعالج القضايا الخلافية، ويطمئن كافة الأطراف، ويقدم حلولاً شاملة ومستدامة، تخدم مصلحة الشعب الليبي.

وفي هذا السياق، أكد اللافي دعم المجلس الرئاسي للجهود والمساعي التي تبذلها البعثة الأممية، مع التشديد على ضرورة تحقيق توافق بين جميع الأطراف، والالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.