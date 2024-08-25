تفاصيل العرض السعودي لضم البرازيلي «فينيسيوس»

ذكرت شبكة “ESPN“، أن نجم ريال مدريد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، سيدرس الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال مصدر مطلع لشبكة “ESPN” الرياضية، إن “فينيسيوس” أجل اتخاذ قراره بشأن إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، حتى صيف 2025، نظرا لرغبته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام”.

وأكد المصدر “أن الجناح البرازيلي الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2027 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، أرجأ الآن اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله حتى صيف عام 2025”.

وأوضح المصدر أن “ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تواصلوا بالفعل مع فينيسيوس وريال مدريد بشأن صفقة محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أنه لم يقدموا عرضا رسميا للنادي الملكي”.

ووفقا لـ”ESPN”، “فقد عرض الصندوق على “فينيسيوس” راتبا سنويا يصل إلى 350 مليون يورو، ليصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم، على أن يلعب بقميص الأهلي، ثم يصبح سفيرا لكرة القدم في السعودية قبل بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في المملكة عام 2034″.

ونوه المصدر أن “ريال مدريد لم يكن مستعدا للتفاوض هذا الصيف على الصفقة بمبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي لفينيسيوس (مليار يورو)”.

وأكدت الشبكة أن “ممثلي “فينيسيوس” أبلغوا ريال مدريد بأنهم غير مهتمين بمناقشة تجديد عقد البرازيلي، حيث يريد اللاعب وقتا للتفكير في خطوته التالية خلال هذا الموسم”.

وذكرت “ESPN” أن “هناك بعض الأمل، في أن يكون الريال أكثر استعدادا للتفاوض على رسوم مخفضة، في عام 2025، عندما يتبقى لـ”فينيسيوس” عامان فقط في عقده”.

هذا ويعتبر الدولي البرازيلي البالغ عمره 24 عاما، من أبرز لاعبي ريال مدريد، وتوج مع النادي بدوري أبطال أوروبا مرتين وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني منذ انضمامه للفريق في عام 2018.