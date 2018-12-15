تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام منزل صلاح المرغني في طرابلس

أكدت مصادر صحفية مُطلعة قيام مسلحين مجهولي الهوية باقتحام منزل آمر ما يعرف بكتيبة الفرسان صلاح المرغني في منطقة قصر بن غشير بالعاصمة طرابلس.

وفي تصريحات مُتداولة أكد شقيق المرغني أن المسلحين قاموا بإطلاق ثلاثة رصاصات على أخيه صلاح ما أسفر عن إصابته.

مضيفاً أن زوجة صلاح المرغني تلقت ضربات ما أسفر عن مقتلها مُشيراً إلى نقل أخيه إلى العناية المركزة بمستشفى معيتيقة.

هذا وتشهد العاصمة طرابلس تواجد عدد كبير للكتائب المسلحة المنضوية تحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة في الآونة الأخيرة.