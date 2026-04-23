تفاصيل جديدة لانتخابات «النقابات المهنية».. تعرّف عليها

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تفاصيل جديدة تتعلق بسير العملية الانتخابية للنقابات، شملت مواعيد نشر القوائم الأولية للمترشحين وفتح باب الترشح لعدد من النقابات العامة.

وأوضحت الإدارة أن يوم الأحد الموافق 26 أبريل سيكون موعداً لنشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابة العامة للصيادين، على أن تستمر فترة الاطلاع وتقديم الطعون لمدة يومين، وفق المدة القانونية المحددة ابتداءً من تاريخ النشر.

وبيّنت أن نشر القوائم سيتم عبر مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي الواقع ضمن نطاق مقر النقابة العامة، إضافة إلى مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، إلى جانب مقرات النقابة العامة في طرابلس، وتحديداً في سوق الجمعة بالنادي البحري ومكتب الثروة البحرية، وكذلك في منطقة الظهرة داخل مبنى وزارة الثروة البحرية بالدور الأول، فضلاً عن نشرها عبر الصفحة الرسمية لإدارة انتخاب النقابات على موقع فيسبوك.

وفي إعلان منفصل، أكدت الإدارة فتح باب الترشح بنظام القائمة لانتخاب مقاعد النقابة العامة لعدد من النقابات، تشمل النقابة العامة لموردي الأدوية وموردي ومصنعي المعدات والمستلزمات الطبية، والنقابة العامة للحلاقة الرجالية، إضافة إلى النقابة العامة للقصابين وتجارة اللحوم.

وأشارت إلى أن استقبال طلبات الترشح سيبدأ يوم الإثنين الموافق 27 أبريل ويستمر حتى يوم الثلاثاء 5 مايو، وذلك بمقر إدارة انتخاب النقابات في طرابلس داخل مبنى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة سيدي المصري، طريق الهضبة الشرقية، بجوار مبنى صندوق التضامن الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود المفوضية لتنظيم العملية الانتخابية للنقابات المهنية، بما يضمن الشفافية وإتاحة الفرصة للمشاركة، وفق الأطر القانونية المعتمدة.