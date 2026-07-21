تفاصيل صادمة لوفاة الناشط «عبد الناصر الفقيه» ومطالبات بتحقيق عاجل

تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا واقعة مقتل المواطن عبد الناصر حسن الشريف الفقيه، الذي فارق الحياة متأثرًا بتعذيب مبرح تعرّض له خلال فترة اختطافه واعتقاله تعسفيًا لمدة 18 يومًا على يد مسلحين بمدينة الخمس، حيث تم اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة حتى أُفرج عنه في حالة صحية حرجة ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والحق في الحياة ومخالفة صريحة للتشريعات الوطنية النافذة، محمّلة الجهة الخاطفة المسؤولية القانونية الكاملة عن وفاته.

كما طالبت المؤسسة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل وجاد لملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وشددت المؤسسة على ضرورة التزام السلطات التنفيذية والأمنية بالإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحماية الأفراد من حوادث الاختطاف والاحتجاز التعسفي، حاصدةً بيانها بالتحذير من مغبة استمرار هذه الممارسات الإجرامية، ومؤكدة عزمها على ملاحقة الجناة عبر الآليات القضائية والدولية كون هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.