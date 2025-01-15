تفاصيل عرض «مانشستر سيتي» لضم «مرموش».. المدير الفني يعلّق!

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات مستقبل الدولي عمر مرموش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني وقائد منتخب مصر، وإمكانية رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

وارتبط اسم عمر مرموش، خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك لرغبة الفريق الأزرق في الحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن عمر مرموش، أصبح على وشك من الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير الجاري، بعدما لفت الأنظار نظرًا لأدائه المميز مع فرانكفورت الألماني هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن فريق آينتراخت فرانكفورت رفض عرضًا بقيمة 70 مليون يورو تقريبًا كرسوم انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي.

بدوره رد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أنباء تعاقد فريقه مع النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وردا على سؤال عن رضاه من الميركاتو الشتوي وهل ينتظر ضم نجم مصري، قال غوارديولا: “لا أعرف”.

وعن سقوط فريقه في فخ التعادل أمام برينتفورد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي: “لم نقتل المباراة بشكل جيد، ويبدو أن الجاهزية ليست على أفضل حال بالنسبة لنا”. وأكمل: “حصلنا على نقطة ولابد أن نفكر في المستقبل”.

وعن نقاشه مع ستيفان أورتيغا حارس مانشستر سيتي عقب المباراة: “لم أكن غاضبا منه وإنما قدمت له الشكر وأكدت له أنه حارس جيد”.

وتعادل مانشستر سيتي أمام برينتفورد بهدفين لكل فريق. وبقي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.