تفاصيل مهمة.. لماذا تم القبض على «زعبية»؟

أطلق جهاز دعم الاستقرار سراح لاعب فريق الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم محمد زعبية، بعد القبض عليه، بسبب اعتدائه على عناصر الجهاز بالضرب والشتم وسب الذات الإلهية.



وفي تصريح صحفي، قال رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، في وقت سابق، إن هناك مساعي من مجلس الإدارة للإفراج المشروط عن اللاعب محمد زعبية وفق محضر صلح.

وأكد عبودة أن الاعتداء على رجل الأمن وسب الجلالة أمر غير مقبول ولا يقبلونه بتاتاً.

وأشار عبودة إلى أن نادي الاتحاد لطالما كان مدرسة في الأخلاق والتواضع عبر سنين طويلة لعب فيها خيرة النجوم للنادي، منوهاً بأن مبدأ مجلس الإدارة واضحاً في هذا الأمر وهو ما تم تطبيقه مع مدرب الفريق الأول السابق أسامة الحمادي الذي أساء الأدب وجاء للمران مخموراً.

وتابع رئيس النادي: “الاتحاد أكبر من أي لاعب أو أي مدرب أو إداري حتى وإن كان رئيس مجلس الإدارة نفسه.

وأعرب عبودة عن أمله في أن تتفهم جماهير العميد الأمر وتترك الأمر لجهات الاختصاص في هذه القضية.