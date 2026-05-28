تفاعل واسع مع «مشاهد إنسانية» من موسم الحج

شهد موسم الحج تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مشاهد إنسانية وروحانية لعدد من الشخصيات العامة والحجاج من مختلف دول العالم، في لحظات جمعت بين التعبير الديني والتفاعل الإنساني والرمزية العاطفية.

وأدى عمدة لندن صادق خان فريضة الحج في مكة المكرمة، وشارك تفاصيل رحلته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا التجربة بأنها “مغيّرة للحياة” وذات أثر عميق على المستوى الشخصي والإنساني.

ونشر صادق خان صورا ومقاطع فيديو من أداء المناسك عبر حسابه في “إنستغرام”، ظهر خلالها في المشاعر المقدسة، معبرا عن شعوره بالفخر والامتنان لتمكنه من أداء الفريضة، واصفا الحج بأنه تجربة قائمة على التواضع وتحسين الذات وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

وأشار عمدة لندن صادق خان إلى أنه أدى المناسك إلى جانب أكثر من 1.5 مليون مسلم من مختلف دول العالم، موجها تهنئة للمسلمين بمناسبة العيد، ومؤكدا أن التجربة كانت “مؤثرة ومُرضية” على حد وصفه.

ويُعد الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، ويؤديه المسلمون القادرون جسديا وماليا مرة واحدة في العمر في مكة المكرمة، وسط تجمع عالمي سنوي يعد من الأكبر في العالم.

وفي سياق متصل، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لحاج إندونيسي ظهر وهو يدخل خيمة مخصصة للنساء خلال موسم الحج ليقدم وردة حمراء لزوجته، في مشهد أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع لحظة اقتراب الحاج من زوجته داخل الخيمة، وسط وجود عدد من النساء، قبل أن يقدم لها الوردة في مشهد امتزجت فيه الدهشة والابتسامة بين الحاضرات.

وانقسمت ردود الفعل حول الواقعة، حيث اعتبرها البعض لحظة إنسانية تعبر عن الحب في أجواء روحانية، بينما رأى آخرون أن التصرف غير مناسب داخل بيئة الحج وما تتطلبه من التزام بالضوابط التنظيمية والخصوصية داخل المخيمات.

Apabila tiada adab dan ilmu , maka jadilah macam ni..



Sedih orang nak pegi buat haji dengan penuh rasa keinsafan tapi KONOHA 😡😡😡😡 pic.twitter.com/sXddjJTkwG — MYNEWSHUB (@mynewshub) May 28, 2026

كما تداول مستخدمون على منصات التواصل مقطع فيديو لأسطورة الكريكيت الباكستاني وسيم أكرم أثناء أداء مناسك الحج في مشعر منى، حيث ظهر خلال رمي الجمرات بطريقة لفتت الانتباه وأثارت تعليقات واسعة.

وربط بعض المتابعين أسلوبه الحركي بطريقة رمي الكرة في رياضة الكريكيت، ما أضفى طابعا طريفا على المشهد، بينما أشار آخرون إلى الأجواء الروحانية التي يعيشها الحجاج من مختلف الجنسيات خلال أداء المناسك.

ويُعد وسيم أكرم من أبرز نجوم الكريكيت في العالم، واشتهر خلال مسيرته بمهاراته في الرمي السريع والدقيق، ما جعله أحد الأسماء البارزة في تاريخ اللعبة.

ويأتي موسم الحج سنويا كأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يجتمع ملايين المسلمين من مختلف الدول في مكة المكرمة لأداء المناسك في أجواء روحانية موحدة، تترافق مع انتشار واسع لمقاطع توثق لحظات إنسانية وثقافية متنوعة بين الحجاج.