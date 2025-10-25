تفاقم النزاع في السودان.. قصف مرافق حيوية في سنار والنيل الأزرق

أعلن مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان القابضة، عن تعرض محطة سنجة التحويلية في ولاية سنار لهجوم بطائرات مسيرة، ما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمة.

وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية ستقوم بتقييم شامل للأضرار، وسيتم إعلام المواطنين بمواعيد استئناف الخدمة فور توفر التفاصيل، وفقًا لصحيفة “التغيير” السودانية.

وفي سياق متصل، اتهمت لجان مقاومة الدمازين في النيل الأزرق “قوات الدعم السريع” باستهداف مرافق حيوية ومدنية لليوم الرابع على التوالي، في وقت كثفت فيه هذه القوات هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة الخرطوم وسنار والنيل الأزرق، ما أدى إلى سماع انفجارات قوية وانقطاع كامل للتيار الكهربائي في الولايتين.

وكان النزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلع في أبريل 2023، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما يقدر أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في مدينة الفاشر، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا، وفق الأمم المتحدة.