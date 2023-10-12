تفاقم ظاهرة تهريب الوقود.. أهم محاور لقاء «شكشك» و«بن قدارة»

عُقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، اليوم الخميس، لقاء ضم رئيس الديوان خالد شكشك مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بحضور مديري الإدارة المختصة من الجانبين.



وأفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش ملاحظات الديوان حول أداء المؤسسة الوطنية للنفط ونتائج متابعة الميزانية الاستثنائية للمحافظة على استقرار الإنتاج.

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه المؤسسة في توريد المحروقات وطرق التوزيع، في ظل تفاقم ظاهرة تهريب الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الغاز وإمكانية تقليلها والاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى خفض هدر الطاقة و تقليل تكلفتها.

كما تطرق اللقاء إلى خطة المؤسسة في رفع الإنتاج خلال السنوات القادمة، وعزمها على الدخول في استثمارات مع شركاء استراتيجييين من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمارات.

من جهته ثمّن رئيس الديوان جهود المؤسسة في المحافظة على استقرار النفط، مشددا على ضرورة الإسراع في تركيب منظومات التتبع للحد من ظاهرة التهريب، والتركيز على تطوير الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار معالجة ملاحظات الديوان التي خاطب بها المؤسسة في وقت سابق.

بدوره أكد رئيس المؤسسة حرصه على متابعة الإدارات المختصة بالمؤسسة والشركات التابعة لها، للأخذ بملاحظات وتوصيات الديوان مثمنا دوره في الرفع من كفاءة العمل الداخلي للمؤسسة.