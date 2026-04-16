تفتيش قاليباف من قبل جنود أمريكيين!

أثارت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة، بعدما زُعم أنها تُظهر جنودًا من مشاة البحرية الأمريكية وهم يفتشون رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى جانب وفد باكستاني، قبيل دخولهم قاعة مفاوضات أمريكية-إيرانية في باكستان.

وترافقت الصور مع ادعاءات بأنها نُشرت عبر قناة “سي إن إن” الأمريكية، ما منحها انتشارًا واسعًا وأثار تساؤلات حول دقتها وسياقها الحقيقي.

غير أن عمليات تحقق معمقة عبر قواعد بيانات الصور الصحفية العالمية كشفت غياب أي تغطية موثوقة أو تقارير إعلامية تؤكد وقوع مثل هذا الحدث، سواء في باكستان أو في أي موقع آخر.

وأظهرت نتائج التدقيق أن الشعار المنسوب إلى “سي إن إن” جرى إضافته يدويًا بطريقة بدائية، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على الصورة المتداولة.

وبحسب ما أوردته وكالات دولية، فإن هذه الصور تندرج ضمن نماذج التضليل البصري التي تُستخدم في سياقات الأزمات السياسية بهدف إثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام.

كما أكدت عمليات البحث عدم وجود أي حادثة موثقة تتعلق بتفتيش محمد باقر قاليباف أو أي مسؤولين آخرين من قبل قوات أمريكية داخل الأراضي الباكستانية.

وفي سياق متصل، جرى تداول صورة ثانية زُعم أنها تُظهر جنودًا أمريكيين يفتشون مسؤولين باكستانيين قبل دخولهم محادثات سلام مع إيران خلال أبريل 2026.

إلا أن التحليل البصري كشف مؤشرات واضحة على أن الصورة منشأة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت عناصر غير متناسقة في الملابس والأجسام، إلى جانب تفاصيل غير واقعية في الطائرات بالخلفية، مثل نوافذ غير منتظمة أو مفقودة.

وفي توضيح دبلوماسي، أفاد تقرير نشره “ياهو نيوز” أن هذه الادعاءات تتعارض بشكل صريح مع الأعراف الدبلوماسية المعمول بها عالميًا.

وأوضح التقرير أن القوات الأمريكية لا تمتلك صلاحية تفتيش مسؤولين باكستانيين داخل أراضي باكستان، حيث تقتصر إجراءات التفتيش على القنوات الرسمية المرتبطة بالسلطات المحلية.

كما أشار إلى أن الدبلوماسيين لا يخضعون عادة لمثل هذه الإجراءات الاستثنائية، ما يجعل الصور المتداولة بعيدة تمامًا عن الواقع الدبلوماسي المعتمد.

وتعكس هذه الواقعة تصاعد استخدام تقنيات التلاعب البصري والذكاء الاصطناعي في نشر معلومات مضللة، تستهدف تشويه صورة الأطراف المعنية بالمفاوضات أو إثارة الفوضى السياسية في المنطقة.

وتجدد هذه التطورات الدعوات إلى ضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، خاصة في ظل انتشار محتوى رقمي يصعب تمييزه عن الواقع.

#عاجل من الحرب على ايران

🚀✈️🚀💣💣🔥🔥🚒🚑

لأول مرة في التاريخ يتم تفتيش رئيس وزراء وقائد جيش في بلدهم من قبل وفد دولة أخرى ويتم نزع سلاحهم داخل أراضيهم. كما أن نائب الرئيس الأمريكي J. D. Vance أحضر معه مركباته الخاصة وقواته الأمنية لتأمين تحركاته.

وبحسب ما يُتداول فإن… pic.twitter.com/iYzrmOxq5t — أبوخالد الناخبي (@PoTt1ZCvtT3FzS5) April 13, 2026

غير حقيقي على الإطلاق بصفتي ضابط خدم في أماكن سيادية لا يمكن أن يحدث هذا أبدا في دولة وباكستان و خصوصا مع وجود فوج إيراني مستهدف و كذلك ما كانت إيران ستكمل التفاوض في ظروف حبس احتياطي

إن كان المتحدث ترارلي فلنكون نحن عاقلين — Mustpha muse (@MuseMustpham) April 15, 2026