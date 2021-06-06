تفجير يستهدف بوابة أمنية في مدينة سبها

أفادت مصادر أمنية في مدينة سبها، بأن انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف بوابة مفرق أبناء المازق شرق المدينة ما أدى سقوط عددا من القتلى والجرحى جراء هذا التفجير.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المصادر قولها، إن التفجير الإرهابي أسفر عن مقتل رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها النقيب إبراهيم عبد النبي، ومقتل الضابط عباس الشريف، وإصابة أحمد الجهيمي أحد عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وكان مركز سبها الطبي قد أكد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء اليوم، أن قسم الحوادث استقبل ثلاث حالات من ضحايا الحادث من بينهم حالتي وفاة، فيما تخضع الحالة الثالثة للرعاية الصحية بغرفة العناية الفائقة.

#عاجل | هجوم بواسطة سيارة مفخخة يستهدف بوابة أولاد مازق في مدينة #سبها ، استشهد على إثره النقيب إبراهيم عبدرب النبي رئيس قسم البحث الجنائي فرع سبها و إصابة آخرين بجروح بالإضافة إلى حرق عدة آليات جراء التفجير الغادر . #ليبيا pic.twitter.com/CDys5qp8lB — MOHAMMED MAHJOOB (@M_MAHJOOB32) June 6, 2021

عاجل ….. مركز سبها الطبي …. قسم الحوادث وصول عدد 3حالات 2 من الحالات وصلت متوفيه 1 من الحالات يخضع لرعايه الصحية الان تم النشر بواسطة ‏مركز سبها الطبي‏ في الأحد، ٦ يونيو ٢٠٢١