تفريغ أكثر من 260 ألف طن من السلع الغذائية في ميناء طرابلس

أفاد مدير عام ميناء طرابلس البحري مصباح الطاهر، بأن الميناء يشهد حركة جيدة لانسياب البضائع الغذائية والحبوب الموردة إلى ليبيا منذ فبراير الماضي.

وكشف مدير عام الميناء، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أنه تم تفريغ أكثر 23 سفينة تجارية على متنها أكثر من 260 ألف طن من البضائع الغذائية والحبوب وحليب الأطفال وغيرها.

وأوضح الطاهر أن كميات الحبوب المفرغة تجاوزت 58 ألف طن، فيما بلغت السوائب السائلة 120 ألف طن، والجافة 14 ألف طن، وبضائع غذائية مكيسة وعامة حوالي 75 ألف طن.

وأكد مدير عام الميناء، أن شحنات الوقود بجميع أنواعه تصل تباعا إلى الميناء بشكل دوري دون انقطاع، حيث يتم إفراغ ما بين 3 إلى 4 مليون لتر من الوقود يوميا.

وأشار الطاهر إلى أن الكميات الموردة تم تفريغها بعد إتمام الإجراءات القانونية من الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.