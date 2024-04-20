تفشي الكوليرا في اليمن والامم المتحدة تطلب تمويلا عاجلا

أكدت الأمم المتحدة تفشي وانتشار وباء الكوليرا في جميع المحافظات اليمنية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الصحية في البلاد التي تشهد حرباً مدمرة منذ تسع سنوات.

وحذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، من تفشّي الكوليرا في أنحاء اليمن، مشيراً إلى الحاجة الماسّة لتمويل عاجل وموسّع لإغاثة ملايين الأشخاص في هذا البلد.

ونبه غريفيث في بيان مقتضب على منصة “إكس” من تفاقم سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن مع اقتراب موسم “الجفاف”.

وعاود وباء الكوليرا الظهور بطريقة مثيرة للقلق في اليمن، وتفشى بسرعة في مناطق صنعاء ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة مشتبه بها في هذه المناطق مع 75 حالة وفاة مرتبطة بها.