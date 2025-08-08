تفشٍ صامت لعدوى قاتلة في هامبورغ.. هل تنتشر عبر أدوات شخصية؟

أعلنت سلطات الصحة في مدينة هامبورغ الألمانية عن رصد تفشٍ لعدوى المستدمية النزلية من النوع (ب)، أسفر حتى الآن عن إصابة 16 شخصًا ووفاة ثلاثة منهم، وسط مخاوف من تطور الوضع في حال استمر انتشار العدوى.

ورغم القلق المحلي، أكد معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية أنه لا توجد مؤشرات على تفشٍ وطني للفيروس، مشيرًا إلى أن العدوى لا تشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الأصحاء، الذين غالبًا ما يتمكنون من التخلص من العامل الممرض دون مضاعفات.

وحذّر المعهد من أن العدوى قد تكون شديدة الخطورة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث يمكن أن تتطور إلى الالتهاب الرئوي، أو التهاب السحايا، أو تعفن الدم، وهي أمراض قد تهدد الحياة خلال ساعات.

وينتقل المرض بشكل رئيسي عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو التلامس القريب مع الوجه، وأشار المعهد إلى احتمال انتقال العدوى في التفشي الحالي عبر أدوات شخصية مشتركة مثل السجائر، أو أدوات الطعام، أو أدوات تعاطي العقاقير.

وبحسب معهد “روبرت كوخ”، تم تسجيل 27 حالة إصابة في عموم ألمانيا حتى 20 يوليو الماضي، مقارنة بـ16 حالة في نفس الفترة من عام 2024، و21 حالة في عام 2023، وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة هذا العام 33 حالة، بينها حالتا وفاة تم تسجيلهما في هامبورغ.

ويؤكد الخبراء أن المراقبة مستمرة، فيما شددت السلطات الصحية على أهمية النظافة الشخصية وتجنب مشاركة الأدوات لتقليل فرص انتقال العدوى.