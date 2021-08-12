أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اليوم الخميس، عن الشروع في تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التشخيصية والعلاجية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة من أجل توطين العلاج بالداخل.

جاء ذلك بعد توقيع عقود المشاركة بين القطاعي العام والخاص في مجال أمراض القلب في كلًا من قسم أمراض القلب في مستشفى طرابلس الجامعي، مركز أمراض القلب بنغازي، قسم أمراض القلب بمركز مصراته، وقسم أمراض القلب بمستشفى سبها الطبي.

وتم أيضاً تفعيل الاتفاقيات في مجال المخ والأعصاب (الكبار والأطفال)، بحيث لا يتكفل المواطن مصاريف هذه العمليات المعقدة التي تجرى بالخارج (مجانية العلاج).

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الدكتور الزناتي قوله، إن هذه المشاركة هي المشاركة الحقيقية بين القطاعين، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

كما قام الوزير بزيارة إلى مركز العزل والفلترة بمستشفى طرابلس الجامعي، للوقوف على الاحتياجات، وفي ختام الجولة، تم زيارة مصانع الأوكسجين بالمستشفى، للوقوف على مخزون الأكسجين، ولأول مرة تعمل 3 وحدات متكاملة في أحد مصانع الأوكسجين بمستشفى طرابلس الجامعي.

وشدّد وزير الصحة على ضرورة التقيد بالفنيات التقنية الحديثة في نقل الأوكسجين، منعًا للتسرب وترشيد استهلاك مادة الأوكسجين.