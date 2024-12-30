تفعيل التعاون العسكري مع الجيش الجزائري

ناقشت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، سبل تعزيز التعاون العسكري مع الجيش الجزائري، وتفعيل برامج التدريب المشترك بين الطرفين.

واجتمع مدير إدارة التدريب، وآمر ركن حرس الحدود، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، والملحق العسكري الجزائري لدى ليبيا، مع عدد من ضُباط شعبة الايفاد بإدارة التدريب.

وتناول الاجتماع، “تفعيل التدريب المشترك لمنتسبي الجيش الليبي في ليبيا والجزائر، وذلك استكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين البلدين”.

يذكر أنه وفي وقت سابق من أكتوبر الماضي، جرت مناقشة ملفات التعاون بين البلدين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، تأمين الحدود، وبرامج التدريب العسكري.