تفعيل التعاون مع إيطاليا.. اللجنة الفنية تستعرض أطر التنمية المستدامة

في إطار تنفيذ القرار رقم (77) لسنة 2025م، الذي أصدره رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عقدت اللجنة الفنية المعنية بتفعيل التعاون بين اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة وغرفة التجارة الإيطالية الليبية اجتماعها الأول.

وشارك في الاجتماع رئيسة اللجنة ربيعة حسن أبوراس، ورئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، بالإضافة إلى ممثل عن شركة “رينكو” الإيطالية الرائدة في إدارة المشاريع.

وتم خلال اللقاء مناقشة أطر التعاون في مجالات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما تم التطرق إلى أهمية التعاون مع الجهات الإيطالية ذات العلاقة في مجالات التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال وبناء القدرات المحلية.

وأكدت ربيعة أبوراس أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس النواب لتعزيز العلاقات الليبية الإيطالية على أسس من الشراكة المتوازنة والتنمية المشتركة.

من جانبه، شدد نيكولا كوليتشي، ممثل غرفة التجارة الإيطالية، على دعم الحكومة الإيطالية للمبادرة وتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.