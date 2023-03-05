تفعيل الدبلوماسية الشعبية.. «عقيلة صالح» يعتبرها وسيلة للتغيير نحو الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة للتهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

عقيلة صالح دعا أعضاء الجمعية العمومية للهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بتفعيل الدبلوماسية الشعبية لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي.

وأوضح عقيلة صالح أنّ مجلس النواب قد قام بدوره فيما يخص الانتخابات، مؤكدا أهمية وضع آلية لتوزيع عادل للثروة بين الليبيين، مشدداً على رفض التدخل الخارجي وأن يكون الحل للأزمة الليبية «ليبياً ليبياً».

هذا وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع السياسية في ليبيا وخاصة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب.