عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اجتماعاً عبر تقنية “زووم” مع مدراء مصارف الدم المركزية في كل من طرابلس، وصبراتة، وبنغازي، وسبها، وطبرق، والبيضاء، لمناقشة آلية تفعيل المنظومة الإلكترونية بمصارف الدم المركزية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي ضمن خطة وزارة الصحة الهادفة إلى تحقيق تقدم ملموس في الصحة الإلكترونية.

وحضر الاجتماع أيضاً، مدير إدارة الشؤون الطبية، ومدير إدارة الصيدلة، ومدير إدارة الموارد البشرية، ورئيس قسم المختبرات الطبية ومصارف الدم، ورئيس وحدة مصارف الدم بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع عرض مرئي يوضح شرح مفصل لعمل المنظومة الإلكترونية بمصارف الدم المركزية وأقسام مصارف الدم بالمستشفيات، وبيان مدى أهميتها لتنظيم العمل، وصولًا إلى توحيد سياسات عمل مصارف الدم على مستوى ليبيا.

وتعمل هذه المنظومة على ربط جميع مصارف الدم المركزية وأقسام مصارف الدم بالمستشفيات مع بعضها لتنظيم عملها، وتسهيل التواصل بينها وبين وزارة الصحة.

كما تُشكل المنظومة سجلًا مركزيًا للمتبرعين بالدم والمستحقين له، وبيانات مخزون مكونات الدم وتفاصيل عملية نقل الدم، الأمر الذي يُؤدي إلى ضمان عملية تبرع آمنة وبيئة سليمة لإجراء عمليات نقل الدم بصورة صحيحة، بالاعتماد على تكامل البيانات وترابطها بين جميع الجهات المعنية.

وتمكن المنظومة أيضًا من معرفة كمية أكياس الدم المتوفرة في كل القطاعات الصحية العامة والخاصة، وإجراء إحصائيات للمتبرعين والمرضى المتلقين للدم، ومعرفة احتياجات مصارف الدم من مستلزمات طبية متنوعة من مواد تشغيلية وغيرها.

يُشار إلى أن المنظومة قد جرى تفعيلها في كل من مصرف الدم طرابلس المركزي، ومصرف الدم بصبراتة، ونسبة الإنجاز بهما 100%، وجاري العمل على تفعيلها في مصرف الدم المركزي مصراتة، ومن ثم باقي المدن الليبية.