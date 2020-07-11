تفعيل بعض المشاريع المشتركة وتطوير عدد من الاتفاقيات بين ليبيا وتونس

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أمس الجمعة، بقصر قرطاج، وزير المالية والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، بأن تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وليبيا في مختلف المجالات وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين مثل أهم محاور اللقاء.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل بعض المشاريع المشتركة وتطوير عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة تتعلق خاصة بالاستثمار والتعاون المشترك.

وأفاد الوزير في تصريح له، بأن اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى عدة مسائل أخرى تتعلق بالتعاون التجاري والمنطقة الحرة إلى جانب مناقشة بعض المسائل الاستراتيجية الأخرى.

وأشار إلى اعتزام الجانبين مزيد تعزيز التعاون على عدة مستويات لخلق تكامل اقتصادي ومالي بين البلدين.