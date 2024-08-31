تفعيل خط تسلم المنتجات النفطية بين الزاوية وطرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، إعادة تفعيل تسلم مجموعة من المنتجات النفطية عبر الخط الرئيسي بقطر 16 بوصة، الذي يعد المزود الرئيسي لمستودع طرابلس النفطي،بعد توقف استمر لأكثر من 10 سنوات.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية أنه “جرى التنسيق بين مستودعي الزاوية وطرابلس لتسلم أول شحنة من وقود الديزل في مستودع طرابلس النفطي.

وقالت الشركة :”إن استخدام هذا الخط يزيد من الكميات المنقولة إلى مستودع طرابلس النفطي؛ مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالنقل عبر الشاحنات. كما يقلل أيضًا فترات انتظار الناقلات للتفريغ”.

كما أوضحت الشركة أن نقطة التعبئة الفورية في تاجوراء مستمرة في تقديم غاز الطهي، تحت إشراف إدارة تشغيل نقاط التعبئة الفورية.

يذكر أن هذه النقطة بدأت العمل في مطلع هذا الشهر، لتضاف إلى شبكة نقاط التعبئة الفورية المنتشرة في طرابلس والمناطق الأخرى، مما يسهل على المواطنين الحصول على غاز الطهي دون أي معاناة.