تفعيل شراكات ثقافية بين ليبيا وتركيا.. ومشاريع قيد الإعداد

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، مدير مركز يونس أمرة الثقافي التركي في طرابلس، أحمد يوسف أوزدمير، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الثقافي المشترك بين الوزارة والمركز، واستعراض عدد من القضايا الثقافية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آليات تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في التعريف بثقافة الشعبين الليبي والتركي، وتعزيز التبادل المعرفي والفني بين البلدين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشاريع مستقبلية في مجالات الأدب والفنون والمعرفة، إلى جانب طرح إمكانية تشكيل لجان عمل مشتركة تتولى تنسيق الجهود الثنائية وتنظيم فعاليات ثقافية مشتركة داخل ليبيا، بإشراف وزارة الثقافة، وتنظيم أنشطة ثقافية ليبية في تركيا بما يسهم في تعزيز الحضور الثقافي الليبي إقليميًا ودوليًا.

وأكد الجانبان حرصهما على بناء شراكة ثقافية مستدامة تقوم على التبادل والحوار، وتعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين الليبي والتركي.

وفي ختام اللقاء، قدّم مدير المركز الثقافي التركي هدية رمزية ثقافية إلى وزيرة الثقافة، تعبيرًا عن التقدير المتبادل والرغبة في توطيد جسور التعاون الثقافي بين البلدين.

هذا وحضر اللقاء: خليفة الحامدي مدير مكتب التعاون الثقافي الدولي، إسماعيل القحواش مدير إدارة الملحقيات الثقافية بالخارج، فوزية التليسي مدير مكتب الخبراء، خيري سويري مدير مكتب الإعلام والتواصل.