تفعيل علاقات تعاون في عدة مجالات بين ليبيا وقطر

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء الخميس، في إسطنبول التركية، وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وسفير دولة قطر لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الحضور على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقاً للاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين.

من ناحية أخرى، تم الاتفاق على تفعيل علاقات التعاون في مجالات متعددة.