تفعيل علاقات تعاون في عدة مجالات بين ليبيا وقطر

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء الخميس، في إسطنبول التركية، وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وسفير دولة قطر لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأكد الحضور على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقاً للاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين.
من ناحية أخرى، تم الاتفاق على تفعيل علاقات التعاون في مجالات متعددة.
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