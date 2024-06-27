تفقد المشروعات الخدمية المنفذة في درنة

تفقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بلقاسم خليفة، المشروعات التي ينفذها الصندوق في مدينة درنة.

وأعرب “بلقاسم خليفة” عن تفاؤله بتحقيق هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.

وشدد على ضرورة توفير الأمن والاستقرار لضمان نجاح هذه المشروعات، وتنفيذها بشكل فعّال لأهل وسكان مدينة درنة الزاهرة وحفظ أمنها واستقرارها.

ومن بين المشروعات المستهدفة في الزيارة، جسور الميناء والصحابة والديباني وشارع البحر، التي تهدف إلى تسهيل حركة المرور وربط طرفي المدينة، ومشروع قسم النجدة، ومشروع مديرية الأمن، ومشروع مدرسة الأسطى عمر، ومشروع النيابة العسكرية، ومشروع المجمع الإداري، ومشروع مسجد الصحابة الذي يعتبر أهم المشاريع لسكان المدينة.

كما شملت الزيارة أيضا مشروع مجمع عيادات محمود الهريش، وعمارات عزوز وشعبية غازي.