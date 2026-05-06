تفكيك أخطر شبكة «مخدرات وغسيل أموال» في تونس

أفادت وزارة الداخلية في تونس أن وحدات الحرس الوطني نجحت في تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وغسيل الأموال، وذلك عقب عمل استخباراتي وميداني امتد 10 أشهر وشمل 7 ولايات داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الميدانية أسفرت عن إيقاف 67 شخصًا من بينهم تونسيون وأجانب، مع إدراج 29 آخرين ضمن مذكرات بحث على خلفية الاشتباه بتورطهم في أنشطة الشبكة.

كما جرى ضبط 106.5 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي، إضافة إلى مبالغ مالية تفوق 1.442 مليون دينار تونسي، ومصوغات تُقدَّر قيمتها بنحو 600 ألف دينار، إلى جانب 26 وسيلة نقل استُخدمت في أنشطة التهريب أو ترتبط بعائدات غير قانونية.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 17 محضرًا عدليًا شملت قضايا تتعلق بالمخدرات والصرافة الموازية وغسيل الأموال، مع الاشتباه في استخدام العملات الرقمية المشفرة ضمن العمليات المالية للشبكة.

وبيّنت وزارة الداخلية أن الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني في بن عروس أشرفت على تنفيذ هذه العملية، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، وتحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني.

وتعكس هذه العملية مستوى التنسيق الأمني والقضائي في تونس لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة التي توسعت في استخدام أساليب مالية وتقنية معقدة، تشمل التهريب متعدد المسارات وغسيل الأموال عبر أدوات رقمية حديثة.

وتشير تطورات الملف الأمني في تونس إلى تصاعد نشاط شبكات التهريب الدولية التي تربط بين المخدرات وغسيل الأموال، مع اعتمادها على أساليب تمويل وتحويل غير تقليدية، ما دفع السلطات إلى تكثيف العمليات الاستخباراتية طويلة المدى لتفكيك هذه البنى الإجرامية.