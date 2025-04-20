تفكيك تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

ضمن جهود مكثفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، “تمكنت إدارة التحريات التابعة لجهاز دعم الاستقرار من القبض على مشتبه به يحمل الجنسية الليبية ومن سكان مدينة الزاوية، وذلك بعد رصد أنشطته التي تشير إلى انتمائه لتشكيل عصابي متخصص في جلب وإيواء ونقل المهاجرين غير القانونيين”.

وأوضح الجهاز في بيان أنه “تم ضبط المشتبه به أثناء قيامه بنقل ثلاثة مهاجرين غير قانونيين من مدينة طرابلس إلى الزاوية، ومن خلال التحقيقات، تم تحديد أعضاء آخرين ضمن هذا التشكيل العصابي، حيث تم القبض على أحدهم، ولا تزال الجهود مستمرة للعثور على زعيم العصابة”.

و فق البيان، “التشكيل العصابي يُعتقد أنه يعمل بالتنسيق مع شركاء في دولة باكستان، حيث يدفع المهاجر مبلغ 3500 دولار ليتم جلبه إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي، بعدها، يُنقل المهاجرون إلى مدينة طرابلس، ومن ثم يتم إرسالهم عبر قوارب غير آمنة إلى دول الاتحاد الأوروبي”.

وأكد الجهاز أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقبوض عليهم، وأحيلوا إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات”.