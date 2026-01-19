تفكيك تشكيل عصابي لـ«تهريب المهاجرين»

أمر مكتب النائب العام بحبس فردين من تشكيل عصابي متورط في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى شمال المتوسط، بالإضافة إلى صناعة وسائل نقلهم عبر المياه.

وجاءت هذه الإجراءات بعد معالجة مكتب النائب العام لمعلومات وردت من إدارة المهام الخاصة حول جماعة منظمة امتهنت صناعة القوارب لتسيير نشاط تهريب المهاجرين من شواطئ منطقة سيلين إلى شمال المتوسط.

وأذنت النيابة العامة بإجراء تفتيش، أسفر عن إلقاء القبض على فردين متلبسين بصناعة القوارب المخصصة لنقل المهاجرين. وسجل المحقق اعترافهما بمساهمتهما في إدارة النشاط المحظور، ثم أصدر قرار حبسهما احتياطياً، موجهاً بمتابعة إجراءات تفكيك ارتباطات التشكيل العصابي وملاحقة بقية أفراده.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات الليبية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والتي تُشكل تهديداً للأمن البحري ولحياة المهاجرين، إضافة إلى التحديات الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة.