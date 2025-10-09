تفكيك تشكيل عصابي يمتهن «الخطف» في الجفارة

في إطار التعاون الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، نجحت وحدة البحث الجنائي الماية بمديرية أمن الجفارة، بالتعاون مع الكتيبة 55 مشاة وبدعم وتنسيق من جهاز المباحث الجنائية، في تفكيك تشكيل عصابي متخصص في جرائم الخطف والابتزاز المالي.

وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة عقب اختطاف الشاب معاذ الميري من مدينة جنزور قبل أيام، حيث تمكنت الفرق الأمنية من تحريره وإنقاذه وإعادته إلى أهله سالماً.

وأعرب مدير أمن الجفارة، اللواء عبدالناصر الطيف، عن تقديره للجهود الأمنية المشتركة التي بذلتها وحدة البحث الجنائي الماية، والكتيبة 55 مشاة، وجهاز المباحث الجنائية، والتي أدت إلى فك خيوط الجريمة وضبط أفراد التشكيل العصابي.

وأكد اللواء الطيف أن هذه العملية تعكس روح التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.

وأثنى الطيف على التفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى أن مثل هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجرائم المنظمة.