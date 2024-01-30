تفكيك خلية لتنظيم «داعش» في المغرب

فككت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء، “شبكة إرهابية” مكونة من أربعة أشخاص ينشطون في مجال تجنيد مقاتلين لفرع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل جنوبي الصحراء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قوله في بيان، إن الأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عاما، كانوا ينشطون في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وأنزكان في “تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” (الدولة الإسلامية) بمنطقة الساحل جنوب الصحراء”.

وبحسب البيان صادرت السلطات “معدات إلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية”.

وتعتبر السلطات المغربية الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة للمغرب، خطرا على البلاد.